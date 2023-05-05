-
Muhamet Karahal
Büyük Birlik Partisi
Kars
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İnan Akgün Alp
Cumhuriyet Halk Partisi
Kars
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Taner Gökçek
Milliyetçi Hareket Partisi
Kars
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Murat Kızıltaş
Yeniden Refah Partisi
Kars
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Gülüstan Kılıç Koçyiğit
Yeşil Sol Parti
Kars
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Hakan Yüksel
Adalet Birlik Partisi
Kars
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Alpaslan Yüce
İyi Parti
Kars
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Adem Çalkın
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kars
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Handan Yakın
Millet Partisi
Kars
-
Yusuf Baran Timur
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kars
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Mehmet Hiçkorkmaz
Türkiye Komünist Hareketi
Kars
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Yakup Özarslantürk
Sol Parti
Kars
-
Mehmet Gökhan Araç
Memleket Partisi
Kars
-
Ata Pelvanoğlu
Vatan Partisi
Kars
-
Selçuk Altunbey
Yenilik Partisi
Kars
-
Ayşen Arda İşçi
Milli Yol Partisi
Kars
-
Cengiz Satı
Güç Birliği Partisi
Kars
-
Ebrül Mutlu
Adalet Partisi
Kars
-
Sürmeli Karabulut
Halkın Kurtuluş Partisi
Kars
-
Barış Şayir
Türkiye Komünist Partisi
Kars
-
Yüksel Çolpan
Genç Parti
Kars
-
Gültekin Bulut
Büyük Birlik Partisi
Kars
-
Onur Uludaşdemir
Cumhuriyet Halk Partisi
Kars
-
Uğur Boy
Milliyetçi Hareket Partisi
Kars
-
Gökhan Memiş
Adalet Birlik Partisi
Kars
-
Gülcan Alp
Yeşil Sol Parti
Kars
-
Okay Akarçay
Yeniden Refah Partisi
Kars
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Aytaç Erman Kesgin
İyi Parti
Kars
-
Yunus Kılıç
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kars
-
Umut Aldemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kars
-
Olgun Polat
Millet Partisi
Kars
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Ercan Çınar
Memleket Partisi
Kars
-
Özay Karabag
Sol Parti
Kars
-
Gülseren Ercan
Türkiye Komünist Hareketi
Kars
-
Semra Kalkan
Vatan Partisi
Kars
-
Songül Benzer
Güç Birliği Partisi
Kars
-
Ömer Güner
Milli Yol Partisi
Kars
-
Yakup Altunbey
Yenilik Partisi
Kars
-
Cevdet Altın
Genç Parti
Kars
-
Eren Selanik
Türkiye Komünist Partisi
Kars
-
Sibel Kalkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Kars
-
Mehtap İşin Bilgin
Adalet Partisi
Kars
-
Kamal Aydemir
Büyük Birlik Partisi
Kars
-
Evren Yerdelen
Cumhuriyet Halk Partisi
Kars
-
Halil Kerem Aydın
Milliyetçi Hareket Partisi
Kars
-
Ertürk Topçu
Yeniden Refah Partisi
Kars
-
Sertaç Çelikkaleli
Yeşil Sol Parti
Kars
-
Bedirhan Yiğit
Adalet Birlik Partisi
Kars
-
Ayşe Tarlak Yılmaz
İyi Parti
Kars
-
Serkant Aykul
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kars
-
Ahmet Duran Güvener
Millet Partisi
Kars
-
Hanım Öztürk
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kars
-
Funda Odabaş
Türkiye Komünist Hareketi
Kars
-
Mahir Karabag
Sol Parti
Kars
-
Kenan Olgun
Memleket Partisi
Kars
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Kayra Çanakçı
Vatan Partisi
Kars
-
Can Altunbey
Yenilik Partisi
Kars
-
Kadriye Yıldırım
Milli Yol Partisi
Kars
-
Levent Laçın
Adalet Partisi
Kars
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Orhan Sayğılı
Halkın Kurtuluş Partisi
Kars
-
Ali Aytaç Mehmetoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Kars