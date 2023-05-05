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Halil Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırıkkale
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Mustafa Su
Büyük Birlik Partisi
Kırıkkale
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Bülent Şükrü Altınışık
İyi Parti
Kırıkkale
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Ahmet Önal
Cumhuriyet Halk Partisi
Kırıkkale
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Arif Erdal
Yeniden Refah Partisi
Kırıkkale
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Burak Çoğalan
Yeşil Sol Parti
Kırıkkale
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Sami Pehlivanlı
Vatan Partisi
Kırıkkale
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İbrahim Özmen
Türkiye Komünist Hareketi
Kırıkkale
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Bayram Şeker
Sol Parti
Kırıkkale
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Ali Akkoyun
Memleket Partisi
Kırıkkale
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Mustafa Kaplan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırıkkale
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Hacı Ömer Algül
Millet Partisi
Kırıkkale
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Rıza Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kırıkkale
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Mustafa Babacan
Mustafa Babacan
Kırıkkale
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Tuğba Demirbağ
Zafer Partisi
Kırıkkale
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Osman Lüy
Anavatan Partisi
Kırıkkale
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Berhan Ödemiş
Yenilik Partisi
Kırıkkale
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Cantaş Kıymaz
Milli Yol Partisi
Kırıkkale
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Mehmet Uğur Talu
Adalet Partisi
Kırıkkale
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Semra Efe
Halkın Kurtuluş Partisi
Kırıkkale
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İsmail Hakkı Güler
Türkiye Komünist Partisi
Kırıkkale
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Duran Yıldız
Genç Parti
Kırıkkale
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Melike Boran İsmailoğulları
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırıkkale
-
Orhan Kılıç
İyi Parti
Kırıkkale
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Ömer Eldemir
Cumhuriyet Halk Partisi
Kırıkkale
-
Rahime Kürkçü
Yeşil Sol Parti
Kırıkkale
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Ferhat Uysal
Yeniden Refah Partisi
Kırıkkale
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Alp Eren Açıkbaş
Memleket Partisi
Kırıkkale
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Ömer Tan Bastı
Sol Parti
Kırıkkale
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Melis Alkılıç
Türkiye Komünist Hareketi
Kırıkkale
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Nezih Gülşen
Vatan Partisi
Kırıkkale
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Ergün Tekin
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırıkkale
-
Muhammed Yasir Aksu
Zafer Partisi
Kırıkkale
-
Murat Delibaş
Milli Yol Partisi
Kırıkkale
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Şevki Anık
Yenilik Partisi
Kırıkkale
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Ercan Başaran
Anavatan Partisi
Kırıkkale
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Mehmet Bölge
Genç Parti
Kırıkkale
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Perihan Çoker Çetinkaya
Türkiye Komünist Partisi
Kırıkkale
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Mehmet Cihan Çakır
Halkın Kurtuluş Partisi
Kırıkkale
-
Orhan Dağ
Adalet Partisi
Kırıkkale
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Menderes Eray
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırıkkale
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Alper Zararsız
Büyük Birlik Partisi
Kırıkkale
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Sevim Pehlivanlı Özbek
İyi Parti
Kırıkkale
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Ümit Duman
Cumhuriyet Halk Partisi
Kırıkkale
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Mehmet Pektaş
Yeniden Refah Partisi
Kırıkkale
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Velat Aygün
Yeşil Sol Parti
Kırıkkale
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Zeynel Kaya
Vatan Partisi
Kırıkkale
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Yakup Pehlivan
Türkiye Komünist Hareketi
Kırıkkale
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Başak Grammeşin Arslan
Sol Parti
Kırıkkale
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Kübra Yaman
Memleket Partisi
Kırıkkale
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Muhammet Emin Avundukluoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırıkkale
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Hasan Hüseyin Yiğit
Millet Partisi
Kırıkkale
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Mehmet Hakkı İdoğ
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kırıkkale
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Yasemin Polatlı
Zafer Partisi
Kırıkkale
-
Hasan Aykul
Anavatan Partisi
Kırıkkale
-
İsmail Aslanlı
Yenilik Partisi
Kırıkkale
-
Mehmet Koç
Milli Yol Partisi
Kırıkkale
-
Ahmet Can Şengezer
Adalet Partisi
Kırıkkale
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Kemal Özdemir
Halkın Kurtuluş Partisi
Kırıkkale
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Fatma Sinemce Şahin
Türkiye Komünist Partisi
Kırıkkale
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İsa Çakmaklı
Genç Parti
Kırıkkale