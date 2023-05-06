-
Ali Fazıl Kasap
Cumhuriyet Halk Partisi
Kütahya
-
Ahmet Erbaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Kütahya
-
Cüneyt Erol
Büyük Birlik Partisi
Kütahya
-
Orhan Özatik
İyi Parti
Kütahya
-
Adil Biçer
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kütahya
-
Hüseyin Avni Doğansoy
Millet Partisi
Kütahya
-
Osman Gezgin
Yeniden Refah Partisi
Kütahya
-
Ayşegül Korkutan
Yeşil Sol Parti
Kütahya
-
İbrahim Beytullah Sayar
Türkiye İşçi Partisi
Kütahya
-
Kerem Usluer
Türkiye Komünist Hareketi
Kütahya
-
Boran Yıldırım
Sol Parti
Kütahya
-
Halil Bilgiç
Anavatan Partisi
Kütahya
-
Bülent Mandal
Adalet Partisi
Kütahya
-
Birsen Adeka
Halkın Kurtuluş Partisi
Kütahya
-
Furkan Bilgi
Türkiye Komünist Partisi
Kütahya
-
Süleyman Gün
Genç Parti
Kütahya
-
Şinasi Atay
Zafer Partisi
Kütahya
-
Ahmet Sunar
Cumhuriyet Halk Partisi
Kütahya
-
Murat Gül
Milliyetçi Hareket Partisi
Kütahya
-
Yunus Soygür
Büyük Birlik Partisi
Kütahya
-
Seydi Karakuş
İyi Parti
Kütahya
-
İsmail Çağlar Bayırcı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kütahya
-
Mehmet Kiraz
Millet Partisi
Kütahya
-
Bilal Bilin
Yeşil Sol Parti
Kütahya
-
İrfan Güleç
Yeniden Refah Partisi
Kütahya
-
Adnan Pak
Türkiye İşçi Partisi
Kütahya
-
Rumeysa Erkuş
Memleket Partisi
Kütahya
-
Cansu Özkul
Sol Parti
Kütahya
-
Berfin Gülsoy
Türkiye Komünist Hareketi
Kütahya
-
Mehmet Karanlık
Vatan Partisi
Kütahya
-
Ali Rıza Doğan
Anavatan Partisi
Kütahya
-
Berk Küçüksatıcı
Genç Parti
Kütahya
-
Furkan Okulevi
Türkiye Komünist Partisi
Kütahya
-
Hakan Esen
Halkın Kurtuluş Partisi
Kütahya
-
Murat Mazı
Adalet Partisi
Kütahya
-
Nazım Kılıç
Zafer Partisi
Kütahya
-
Güler Ezgi Doğan Turan
Cumhuriyet Halk Partisi
Kütahya
-
Mehmet Dinç
Milliyetçi Hareket Partisi
Kütahya
-
Havva Bacak
Büyük Birlik Partisi
Kütahya
-
Erol Ertürk
İyi Parti
Kütahya
-
Mehmet Demir
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kütahya
-
İbrahim Girgin
Yeniden Refah Partisi
Kütahya
-
Azime Daş
Yeşil Sol Parti
Kütahya
-
Mustafa Özmen
Türkiye İşçi Partisi
Kütahya
-
Hanife Sava
Türkiye Komünist Hareketi
Kütahya
-
Deniz Saygın Dede
Sol Parti
Kütahya
-
Fatih Furkan Akkurt
Memleket Partisi
Kütahya
-
İbrahim Kasapoğlu
Vatan Partisi
Kütahya
-
Esat Tekin
Anavatan Partisi
Kütahya
-
Semiha Erdoğan
Adalet Partisi
Kütahya
-
Murat Gençer
Halkın Kurtuluş Partisi
Kütahya
-
Makbule Bozkur
Türkiye Komünist Partisi
Kütahya
-
Bediha Bolat
Genç Parti
Kütahya
-
Ali Can Daylan
Zafer Partisi
Kütahya
-
Haşim Ertekin
Cumhuriyet Halk Partisi
Kütahya
-
Arzu Kurnaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Kütahya
-
Hasan Keskin
Büyük Birlik Partisi
Kütahya
-
Nurcan Duygu
İyi Parti
Kütahya
-
Esra Özbek Balcı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kütahya
-
Muammer Sarıkaş
Millet Partisi
Kütahya
-
Bayram Tosun
Yeniden Refah Partisi
Kütahya
-
Burak Şerif Karateke
Türkiye İşçi Partisi
Kütahya
-
Ozan Rıza Özgüden
Memleket Partisi
Kütahya
-
Lütfü Samet Kır
Sol Parti
Kütahya
-
Erdal Eren Bayar
Türkiye Komünist Hareketi
Kütahya
-
Abdullah Özoğlu
Vatan Partisi
Kütahya
-
Ersel Altınsoy
Anavatan Partisi
Kütahya
-
Yılmaz Kaya
Genç Parti
Kütahya
-
Oğulcan Kutay Kıvanç
Türkiye Komünist Partisi
Kütahya
-
Kemal Bin
Halkın Kurtuluş Partisi
Kütahya
-
Mücahit Yıldız
Adalet Partisi
Kütahya
-
Hamdi Uğur Beşe
Zafer Partisi
Kütahya
-
Kerem Erkul
Cumhuriyet Halk Partisi
Kütahya
-
Ülkü Gökçen Kehribar
Milliyetçi Hareket Partisi
Kütahya
-
Yıldırım Bayezıd Şenferah
Büyük Birlik Partisi
Kütahya
-
Tansu Coşkun
İyi Parti
Kütahya
-
Mustafa Altuğ Atalay
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kütahya
-
Hilal Gökçe
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kütahya
-
Muhammet Ali Güngör
Yeniden Refah Partisi
Kütahya
-
Filiz Peştek Keskin
Yeşil Sol Parti
Kütahya
-
Utku Çifci
Türkiye İşçi Partisi
Kütahya
-
İbrahim Özbunar
Türkiye Komünist Hareketi
Kütahya
-
Sancar Ali Şahinbaş
Sol Parti
Kütahya
-
Mustafa Cantürk
Memleket Partisi
Kütahya
-
Seracettin Karaoğlu
Vatan Partisi
Kütahya
-
Yaşar Öztürk
Anavatan Partisi
Kütahya
-
Cemil Baloğlu
Adalet Partisi
Kütahya
-
Hüseyin Akdağ
Halkın Kurtuluş Partisi
Kütahya
-
Yıldıray Erdoğmuş
Türkiye Komünist Partisi
Kütahya
-
Semra Salcı
Genç Parti
Kütahya
-
Burak Orkun Arat
Zafer Partisi
Kütahya