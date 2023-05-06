-
Mehmet Celal Fendoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Malatya
-
Nihat Gürbüz
Büyük Birlik Partisi
Malatya
-
Veli Ağbaba
Cumhuriyet Halk Partisi
Malatya
-
Bülent Tüfenkci
Adalet ve Kalkınma Partisi
Malatya
-
Cihan Satıcı
Türkiye Komünist Hareketi
Malatya
-
Gizem Otur
Sol Parti
Malatya
-
Burca Benay Turfanda Çinkılıç
Memleket Partisi
Malatya
-
Ömer Karakuş
Millet Partisi
Malatya
-
Nurettin Kızıldağ
Hak ve Özgürlükler Partisi
Malatya
-
Perihan Yücekaya
Yeşil Sol Parti
Malatya
-
Şeyhmus Göçmez
İyi Parti
Malatya
-
Mehmet Ümit Şuvak
Vatan Partisi
Malatya
-
Yeter Ağbaba
Halkın Kurtuluş Partisi
Malatya
-
Ferhat Tunçdemir
Türkiye Komünist Partisi
Malatya
-
Tahsin Yaşar
Tahsin Yaşar
Malatya
-
Turgut Şahin
Zafer Partisi
Malatya
-
Mehmet Gül
Anavatan Partisi
Malatya
-
Ali Alagöz
Milli Yol Partisi
Malatya
-
Habibe Han
Güç Birliği Partisi
Malatya
-
Ömer Ekici
Milliyetçi Hareket Partisi
Malatya
-
Nevzat Şahin
Büyük Birlik Partisi
Malatya
-
Enver Kiraz
Cumhuriyet Halk Partisi
Malatya
-
İhsan Koca
Adalet ve Kalkınma Partisi
Malatya
-
Samet Fırat Özkaş
Memleket Partisi
Malatya
-
İbrahim Halil Gencer
Sol Parti
Malatya
-
Özgür Özmen
Türkiye Komünist Hareketi
Malatya
-
Süleyman Behçet
Hak ve Özgürlükler Partisi
Malatya
-
Kemal Şahan
Millet Partisi
Malatya
-
Yusuf Bozkuş
Yeşil Sol Parti
Malatya
-
Atilla Şahin
İyi Parti
Malatya
-
Adnan Türkkan
Vatan Partisi
Malatya
-
Zühal Doğan
Türkiye Komünist Partisi
Malatya
-
Semih Keklik
Halkın Kurtuluş Partisi
Malatya
-
Gamze Yıldırım
Zafer Partisi
Malatya
-
Yusuf Karakuş
Yusuf Karakuş
Malatya
-
Emrah Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Malatya
-
Sema Altuntaş
Milli Yol Partisi
Malatya
-
Figen Gül
Anavatan Partisi
Malatya
-
Mesut Samanlı
Milliyetçi Hareket Partisi
Malatya
-
Özay Özcan
Büyük Birlik Partisi
Malatya
-
Battal Kanbay
Cumhuriyet Halk Partisi
Malatya
-
İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak
Adalet ve Kalkınma Partisi
Malatya
-
Özkan Açıkgöz
Sol Parti
Malatya
-
Okan Fidan
Memleket Partisi
Malatya
-
Gönül Emül
Millet Partisi
Malatya
-
Cemal Canbay
Hak ve Özgürlükler Partisi
Malatya
-
Yılmaz Horoz
Yeniden Refah Partisi
Malatya
-
Tülay Şakar
Yeşil Sol Parti
Malatya
-
Elif Apohan
İyi Parti
Malatya
-
Fatih Budak
Vatan Partisi
Malatya
-
Mustafa Demirkol
Halkın Kurtuluş Partisi
Malatya
-
Hüsne Yaşar
Türkiye Komünist Partisi
Malatya
-
Ahmet Murat Sarıcı
Ahmet Murat Sarıcı
Malatya
-
Ummahan Aka
Zafer Partisi
Malatya
-
Ayşe Gürcan
Anavatan Partisi
Malatya
-
Ramazan Silay
Milli Yol Partisi
Malatya
-
Eser Baran
Güç Birliği Partisi
Malatya
-
Selma Çicek
Milliyetçi Hareket Partisi
Malatya
-
Hüseyin Önal
Büyük Birlik Partisi
Malatya
-
Ali İmran Marasalı
Cumhuriyet Halk Partisi
Malatya
-
Abdurrahman Babacan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Malatya
-
Mehmed Onur İşim
Memleket Partisi
Malatya
-
Ahmet Türker Taşcı
Türkiye Komünist Hareketi
Malatya
-
Nesim Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Malatya
-
Aykut İncearık
Millet Partisi
Malatya
-
Haci Yusuf Çınar
Yeniden Refah Partisi
Malatya
-
Selçuk Han
İyi Parti
Malatya
-
İbrahim Güçlü
Vatan Partisi
Malatya
-
Mert Keçeci
Türkiye Komünist Partisi
Malatya
-
Feti Beyazelma
Halkın Kurtuluş Partisi
Malatya
-
Altay Korhan Akçil
Zafer Partisi
Malatya
-
Mehmet Özbey
Mehmet Özbey
Malatya
-
Gülden Akdaş
Güç Birliği Partisi
Malatya
-
Celal Gürsul
Milli Yol Partisi
Malatya
-
İsa Canpolat
Anavatan Partisi
Malatya
-
Muhsin Yiğit
Milliyetçi Hareket Partisi
Malatya
-
Abdulkadir Özaslan
Büyük Birlik Partisi
Malatya
-
Yusuf Kurşun
Cumhuriyet Halk Partisi
Malatya
-
Vahit Atalan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Malatya
-
Miray Ercan
Türkiye Komünist Hareketi
Malatya
-
Ramazan Tunç
Sol Parti
Malatya
-
Özgül Olcan
Memleket Partisi
Malatya
-
Nimet Karakaya
Millet Partisi
Malatya
-
Memet Kızıldağ
Hak ve Özgürlükler Partisi
Malatya
-
Deniz Kar
Yeniden Refah Partisi
Malatya
-
Rozerin Ercan
Yeşil Sol Parti
Malatya
-
Metin Kapıdere
İyi Parti
Malatya
-
Melek Doğan
Vatan Partisi
Malatya
-
İbrahim Taşar
Halkın Kurtuluş Partisi
Malatya
-
Şirvan Güngörmez
Türkiye Komünist Partisi
Malatya
-
Şahin Yıldırım
Zafer Partisi
Malatya
-
Vahap Gül
Anavatan Partisi
Malatya
-
Mehmet Göl
Milli Yol Partisi
Malatya
-
Mehmet Mustafa Karaca
Güç Birliği Partisi
Malatya
-
Uğur Sevim
Milliyetçi Hareket Partisi
Malatya
-
Gaffar Akkuş
Büyük Birlik Partisi
Malatya
-
Okay Demirhan
Cumhuriyet Halk Partisi
Malatya
-
Ramazan Özcan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Malatya
-
Kaan Gölesalan
Memleket Partisi
Malatya
-
Ali Amanat
Sol Parti
Malatya
-
Deniz Düzgün
Türkiye Komünist Hareketi
Malatya
-
Fırat Aydın
Hak ve Özgürlükler Partisi
Malatya
-
Abdulkadir Şahin
Millet Partisi
Malatya
-
Gaffar Bayram
Yeşil Sol Parti
Malatya
-
Oktay Çelik
Yeniden Refah Partisi
Malatya
-
Menije Nur Özcan
İyi Parti
Malatya
-
Cebrail Ümitli
Vatan Partisi
Malatya
-
İsmail Murşil
Türkiye Komünist Partisi
Malatya
-
Mustafa Salman
Halkın Kurtuluş Partisi
Malatya
-
Nesim Ayaz
Zafer Partisi
Malatya
-
Büşra Han
Güç Birliği Partisi
Malatya
-
Hasan Hüseyin Kartal
Milli Yol Partisi
Malatya
-
Mehmet Fettah Yeşilyurt
Anavatan Partisi
Malatya