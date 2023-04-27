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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

YEŞİLYURT SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

YEŞİLYURT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

YEŞİLYURT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 214,516 | Katılım Oranı: %88.03
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.49124,946 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %24.2344,860 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %5.019,276 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.943,599 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.222,265 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.11199 oy
%100
Seçmen Sayısı: 182,499 | Katılım Oranı: %78.26
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.2498,669 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %25.0535,188 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.716,611 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 127,952 oy 0
Millet İttifakı
%0 45,076 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%50.99 94,764 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%17.86 33,188 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%17.74 32,969 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%6.42 11,933 oy 0
İyi Parti
%4.93 9,156 oy 0
Saadet Partisi
%1.59 2,951 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.36 670 oy 0
Vatan Partisi
%0.11 210 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı