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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMİNE GENÇ

Emine Genç

Memleket Partisi
Emine Genç
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı