Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ATA MERT BAŞKIRAN

Ata Mert Başkıran

Memleket Partisi
Ata Mert Başkıran
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
Kaynak: Anadolu Ajansı