Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FAİK EŞME

Faik Eşme

Memleket Partisi
Faik Eşme
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
Kaynak: Anadolu Ajansı