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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET RECAİ ELLİALTIOĞLU

Mehmet Recai Ellialtıoğlu

Memleket Partisi
Mehmet Recai Ellialtıoğlu
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı