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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SİNAN DİKER

Sinan Diker

Memleket Partisi
Sinan Diker
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı