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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA ALPER ŞEKER

Mustafa Alper Şeker

Memleket Partisi
Mustafa Alper Şeker
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı