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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UMUT CİHAN KAYGISIZ

Umut Cihan Kaygısız

Memleket Partisi
Umut Cihan Kaygısız
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı