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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAKAN KARAPINAR

Hakan Karapınar

Memleket Partisi
Hakan Karapınar
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı