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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET DOĞUKAN YALDIZ

Mehmet Doğukan Yaldız

Memleket Partisi
Mehmet Doğukan Yaldız
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı