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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN SALTUK TAYANÇ

Hasan Saltuk Tayanç

Memleket Partisi
Hasan Saltuk Tayanç
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Elazığ
Kaynak: Anadolu Ajansı