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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HİKMET CAN AKDAĞ

Hikmet Can Akdağ

Memleket Partisi
Hikmet Can Akdağ
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Gümüşhane
Kaynak: Anadolu Ajansı