Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYTEN URGANİOĞLU

Ayten Urganioğlu

Memleket Partisi
Ayten Urganioğlu
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Kastamonu
Kaynak: Anadolu Ajansı