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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YILMAZ ALTIN

Yılmaz Altın

Memleket Partisi
Yılmaz Altın
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı