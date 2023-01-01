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Umut Hamit Birben
Memleket Partisi
Kocaeli
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Murat Erinç
Memleket Partisi
Kocaeli
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Murat Gökdemir
Memleket Partisi
Kocaeli
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Mehmet Bali
Memleket Partisi
Kocaeli
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Özlem Kamışoğlu
Memleket Partisi
Kocaeli
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Gürkan Okan Yıldız
Memleket Partisi
Kocaeli
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Celal Isırkan
Memleket Partisi
Kocaeli
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Baran Erseçkin
Memleket Partisi
Kocaeli
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Ahmet Yavuzhan Ünsür
Memleket Partisi
Kocaeli
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Samet Kırdudu
Memleket Partisi
Kocaeli
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Enes Özaltın
Memleket Partisi
Kocaeli
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Gökberk Altın
Memleket Partisi
Kocaeli
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Recep Cihad Şen
Memleket Partisi
Kocaeli
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Ünal Karasağız
Memleket Partisi
Kocaeli