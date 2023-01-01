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Ömer Özdoğan
Memleket Partisi
Konya
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Ersin Candan
Memleket Partisi
Konya
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Mahmut Elihayrat
Memleket Partisi
Konya
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Ömer Süle
Memleket Partisi
Konya
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Mehmet Koçer
Memleket Partisi
Konya
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Ahmet Onur Tekin
Memleket Partisi
Konya
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Fatih Sultan Kazanbaş
Memleket Partisi
Konya
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Havva Aleyna Demirezen
Memleket Partisi
Konya
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Adem Demir
Memleket Partisi
Konya
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İbrahim Doğru
Memleket Partisi
Konya
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Emre Derin
Memleket Partisi
Konya
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Uğur Boz
Memleket Partisi
Konya
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Tolga Berke Taşkın
Memleket Partisi
Konya
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Hülya Betül Topuksuz
Memleket Partisi
Konya
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Kadir Göz
Memleket Partisi
Konya