Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÖKHAN DUVAN

Gökhan Duvan

Memleket Partisi
Gökhan Duvan
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı