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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NİHAL DEMİR

Nihal Demir

Memleket Partisi
Nihal Demir
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Rize
Kaynak: Anadolu Ajansı