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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMRE KEY

Emre Key

Memleket Partisi
Emre Key
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı