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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET SELİM BIYIK

Ahmet Selim Bıyık

Memleket Partisi
Ahmet Selim Bıyık
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı