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ANASAYFA MİLLET İTTİFAKI UŞAK

UŞAK - MİLLET İTTİFAKI

İYİ PARTİ
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ
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OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
BANAZ
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EŞME
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KARAHALLI
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MERKEZ
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SİVASLI
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ULUBEY
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Kaynak: Anadolu Ajansı