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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NEVZAT METİN

Nevzat Metin

Millet Partisi
Nevzat Metin
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı