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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ FURKAN KAHRAMAN

Ali Furkan Kahraman

Millet Partisi
Ali Furkan Kahraman
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı