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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MAHMUT YETKİN

Mahmut Yetkin

Millet Partisi
Mahmut Yetkin
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı