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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÜŞRA ASLAN

Büşra Aslan

Millet Partisi
Büşra Aslan
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Ardahan
Kaynak: Anadolu Ajansı