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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AKİF AKYILDIZ

Akif Akyıldız

Millet Partisi
Akif Akyıldız
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Artvin
Kaynak: Anadolu Ajansı