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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALİS BURHAN ÇİL

Halis Burhan Çil

Millet Partisi
Halis Burhan Çil
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı