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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM ÇELİK

İbrahim Çelik

Millet Partisi
İbrahim Çelik
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Eskişehir
Kaynak: Anadolu Ajansı