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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN AYHAN

Hasan Ayhan

Millet Partisi
Hasan Ayhan
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı