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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMER LÜTFİ URAL

Ömer Lütfi Ural

Millet Partisi
Ömer Lütfi Ural
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı