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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FEYYAZ BARDAKÇI

Feyyaz Bardakçı

Millet Partisi
Feyyaz Bardakçı
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı