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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ŞAHAN

Mehmet Şahan

Millet Partisi
Mehmet Şahan
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı