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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM ETHEM ALTAŞ

İbrahim Ethem Altaş

Millet Partisi
İbrahim Ethem Altaş
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı