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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ KARAKAYA

Ali Karakaya

Millet Partisi
Ali Karakaya
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Muş
Kaynak: Anadolu Ajansı