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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞABAN EK

Şaban Ek

Millet Partisi
Şaban Ek
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı