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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL HAKKI SAĞLAM

İsmail Hakkı Sağlam

Millet Partisi
İsmail Hakkı Sağlam
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı