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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BUSE ÇAVUŞ

Buse Çavuş

Milli Yol Partisi
Buse Çavuş
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı