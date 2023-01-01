Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ELİF ÇELİK

Elif Çelik

Milli Yol Partisi
Elif Çelik
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı