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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ELİF KARABULUT

Elif Karabulut

Milli Yol Partisi
Elif Karabulut
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı