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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ PAYAS YÜKSEK SİG

Ali Payas Yüksek Sig

Milli Yol Partisi
Ali Payas Yüksek Sig
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı