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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYLİN TURAN

Aylin Turan

Milli Yol Partisi
Aylin Turan
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı