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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NEVZAT AKSU

Nevzat Aksu

Milli Yol Partisi
Nevzat Aksu
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı