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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZİYA AKBUCAK

Ziya Akbucak

Milli Yol Partisi
Ziya Akbucak
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı