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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HARUN YILMAZ

Harun Yılmaz

Milli Yol Partisi
Harun Yılmaz
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı