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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞÜKRAN DUMAN

Şükran Duman

Milli Yol Partisi
Şükran Duman
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı