Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DENİZ AKTAY

Deniz Aktay

Milli Yol Partisi
Deniz Aktay
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı